Ratingen: Frühschichten  für die Müllabfuhr

Für die Männer von der Müllabfuhr stehen spezielle Dienstzeiten an. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Bei heißem Sommerwetter beginnt die Arbeit eine Stunde früher.

(RP) Das schöne Sommerwetter hat ganz praktische Folgen: Für Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. Juni, kündigen die Wetterdienste Temperaturen von 30 Grad in Ratingen an. Und das bedeutet, dass die Müllabfuhr an diesen beiden Tagen eine Stunde früher als gewohnt kommt.