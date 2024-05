Fronleichnam in Ratingen Prozession zieht durch die Innenstadt

Anschließend machen sich die Gläubigen mit dem gewandelten Brot in der Monstranz auf dem Weg nach St. Peter und Paul. Die Schützen der St. Sebastiani Bruderschaft geben dem im Sakrament der Eucharistie anwesenden Herrn das Ehrengeleit. Die Prozession zieht über die Schwarzbachstraße, Bechemerstraße, Oberstraße, Angerstraße und Grütstraße. Am Dumeklemmerbrunnen und vor dem Marienhof hält die Prozession zum Gebet und zum Segen. Das Fronleichnamsfest findet seinen feierlichen Abschluss mit dem Eucharistischen Segen in der Kirche St. Peter und Paul.