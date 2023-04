Der „Neue“ bei Ratingen Marketing „Was wir tun, tun wir für Ratingen“

Ratingen · Seit dem 1. März ist Dirk Bongards neuer Chef bei Ratingen Marketing. Nun sind sechs Wochen kein Zeitraum, in dem das Stadtmarketing erkennbar sein Profil schärfen kann, dennoch geht Bongards voller Elan an den Start und wirft bereits einige Ideen in den Ring.

17.04.2023, 15:36 Uhr

Dirk Bongards leitet seit dem 1. März Ratingen Marketing. Sein Ziel: Ratinger sollen sich mit ihrer Stadt identifizieren. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Andrea Bindmann

Ganz sonnig war Bongards‘ Amtsantritt nicht. Noch zu frisch ist die Kritik am Ratinger Hüttenzauber auf dem Rathausvorplatz, der kaum Besucher hinter dem Ofen hervorlocken konnte. Hier wurde gleich an mehreren Stellschrauben gedreht. Mitarbeiterin Daniela Schoppen hat für die etwas verunglückte Veranstaltung ein paar Erklärungen parat: „Vier Hütten waren einfach zu wenig. Dazu kam, dass einige Standbetreiber sehr kurzfristig abgesprungen sind und die Hütten nicht zuverlässig bespielt werden konnten.“ Zu retten war in der Kürze der Zeit wenig, zumal Schoppen zu dieser Zeit alleinige Vertreterin des Stadtmanagements war, da Bongards Vorgänger Leonhard Sibbing bereits gekündigt hatte.