Vorbereitung auf den Beruf So lernen Schüler fürs Leben

„Spannend“ findet es Kenan Ercan, der zurzeit die neunte Klasse besucht. Auch er hat sich schon oft gefragt, wofür das Schulwissen wohl „im richtigen Leben“ zu gebrauchen ist. „Im Berufe-Check habe ich viele Berufe kennengelernt, die ich bis jetzt gar nicht kannte, und es wurde viel erklärt, was ich nicht wusste“, sagt Kenan. Eigentlich hatte er – familiär vorbelastet – schon eine Ausbildung zum Pharmakant in den Blick genommen und bereits ein Praktikum in diesem Beruf absolviert. Jetzt aber stellt er fest, dass es einige weitere spannende Perspektiven gibt. Deshalb hat sich Kenan über die ABL in das Jobcoaching-Programm aufnehmen lassen. Gemeinsam mit seinem persönlichen Paten ermittelt er jetzt individuelle Stärken und Schwächen, um so den Berufsweg herauszufiltern, der seinen Interessen und Neigungen am meisten entspricht. „Die Unterstützung tut mir gut“, konstatiert der Schüler. Der Jobcoach arbeite zwar eng mit der Familie zusammen, eröffne aber durchaus neue Perspektiven, so Devasia-Demming.