Ehrenamt in Ratingen Freiwilligenbörse meistert den Umbruch

Die Zahl der bei der Miteinander.Freiwilligenbörse neu registrierten Freiwilligen war im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig. Der Verein führt das unter anderem darauf zurück, dass Bürgerinnen und Bürger, die sich im ersten Halbjahr 2022 ehrenamtlich betätigen wollten, sich durch die Not der Geflüchteten aus der Ukraine besonders angesprochen fühlten und dort auch helfen wollten. In Ratingen wurde die Koordination der Ukraine-Hilfe der Caritas übertragen. Die Kontaktdaten hatte die Freiwilligenbörse für Interessierte an prominenter Stelle auf ihrer Homepage platziert, damit engagierte Bürgerinnen und Bürger ohne Zeitverzug die benötigte Hilfe leisten konnten.