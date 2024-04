Engagement in Ratingen Ein Ehrenamt für alle Lebenssituationen

In vielen Lebensphasen gibt es Zeitpunkte, in denen es freie Zeiten gibt, die sinnvoll genutzt werden wollen. Bei diesen Überlegungen kann auch die Möglichkeit einer ehrenamtlichen Tätigkeit einfließen. Bei der Frage, „wo kann ich mich neutral informieren, was auf mich zukommt sowie wie und wo kann ich mich engagieren?“ kommt die Ratinger Freiwilligenbörse, die seit 2006 besteht, als überverbandliche Partnerin des Ratinger Ehrenamtes ins Spiel. So ist es nicht verwunderlich, dass die „Börse“ für das Jahr 2024 das Motto „Lust auf ein Ehrenamt? Wir zeigen den Weg!“ gewählt hat. Es stellt in kurzer Form die Kernaufgaben der Börse dar. Das sind die Informationen über Möglichkeiten ehrenamtlicher, also unbezahlter, Tätigkeiten und die Vermittlung an geeignete gemeinnützige Einrichtungen. Zu diesem Angebot gehören auch Informationsveranstaltungen und Workshops rund um das Ehrenamt.