Jahresprogramm erscheint Freiwilligenbörse zeigt den Weg zum Ehrenamt

So ist es nicht verwunderlich, dass die „Börse“ für das kommende Jahr das Motto „Lust auf ein Ehrenamt? Wir zeigen den Weg!“ gewählt hat. Es stellt in kurzer Form die Kernaufgaben der Börse dar. Das sind die Informationen über Möglichkeiten ehrenamtlicher, also unbezahlter, Tätigkeiten und die Vermittlung an geeignete gemeinnützige Einrichtungen.