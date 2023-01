Neue Adresse in Ratingen Freiwilligenbörse hat neue Anlaufstelle

An der Brückstraße fand die Freiwilligenbörse im ehemaligen Blumenladen die für sie passenden Räume. Das die pünktlich zur Eröffnung am Montag fertig wurden, verdankt die Freiwilligenbörse nicht zuletzt einer Reihe von Ehrenamtlichen, angefangen von Handwerkern, die ihre Arbeitskraft unentgeltlich zur Verfügung stellten bis hin zu Mitgliedern der Freiwilligenbörse, die handwerkliches Geschick an den Tag legten. „Ehrenamt funktioniert in Ratingen, auch in eigener Sache“, freute sich die Vorsitzende der Ehrenamtsbörse, Pia Dorn.