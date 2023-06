Einfach mal Danke sagen Freiwilligenbörse lädt zum Dankeschön-Nachmittag

() Der Lohn für ehrenamtliche Tätigkeiten ist ein „Danke“ an die Menschen, die ihre Freizeit nutzen, um anderen zu helfen. Mit diesem Einsatz wird unsere Gesellschaft lebensfähiger und bunter. Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft, es hält sie zusammen. Damit sie in einem würdigen Rahmen „Danke“ sagen kann, veranstaltet die Miteinander Freiwilligenbörse mit Unterstützung der Stadt Ratingen einen Dankeschönnachmittag am Samstag, 2. September, von 15 bis 19 Uhr in der Erlebniswelt Blauer See, Zum Blauen See 20.