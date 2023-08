Woche des bürgerschaftlichen Engagements Ein Dankeschön an alle Ehrenamtlichen

Die vielen Ehrenamtlichen in der Stadt haben eines gemeinsam: Sie engagieren sich, ohne dafür Geld zu bekommen. Ihr Lohn ist allein der Dank, den sie dafür erhalten. Und dieses Dankeschön möchte die Ratinger Woche des Ehrenamts im September in den Mittelpunkt der Veranstaltungen stellen. Denn ohne die vielen helfenden Hände wäre auch in Ratingen vieles nicht möglich, wie Erhard Rassloff von der Miteinander.Freiwilligenbörse erklärt.