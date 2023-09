Freiwilligenbörse lädt ein Ein Dankesfest für 150 Ehrenamtliche in der Stadt

Die nächste Veranstaltung der Freiwilligenbörse ist bereits am 8. September: Zum Auftakt der 18. Woche des bürgerschaftlichen Engagements findet um 18 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul statt – ein Dankgottesdienst für alle Ratinger Rettungskräfte. Die „Meile des Ehrenamtes‟ folgt am Samstag, 16. September, von 10 bis 13.30 Uhr in der Innenstadt.