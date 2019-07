Ratingen : Freitag ist große Zeltparty an der Brückstraße

Die New City Beats kommen zum ersten Mal nach Ratingen. Foto: Band

Ratingen (RP) Da haben die Schützen einen Coup gelandet, an dem feierfreudige Gäste am Freitag, 2. August, ihren hellen Spaß haben dürften: Palm Springs, Dubai, Shanghai, Kopenhagen, Dublin – und jetzt erstmals in Ratingen.

Den Ratinger Schützen der St. Sebastiani Bruderschaft ist es gelungen, New City Beats für ihre Riesen-Zeltparty auf dem Schützenplatz an der Brückstraße, zu gewinnen. Die Truppe ist ein Pool aus internationalen DJs, VJs, Musikern & Vocal Acts, die eine riesen Stimmung in das Schützenzelt bringen werden. Die Kombination „DJ meets live acts“ garantiert eine einmalige Performance.

DJ Oliver Dierkes gestaltet mit seinen musikalischen Inhalten die Zeltparty maßgeblich mit und verspricht, die Veranstaltung zu einem absoluten Höhepunkt werden zu lassen. Darauf können sich alle Ratinger Bürger und Interessierte freuen und live mit dabei sein. Karten für die Zeltparty gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen für 13 Euro: Reisebüro Tonnaer, Oberstr. 2; Gold- und Silberschmied Schuster, Bechemer Str. 19; Dumeklemmer, Hochstr. 26; Provinzial-Geschäftsstelle Bernkopf, Steinhauser Str. 32a und in der Sparkassen-Hauptgeschäftsstelle Ratingen, Düsseldorfer Str. 28. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro.

Beginn ist am morgigen Freitag, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Schützenzelt auf dem Schützenplatz Ratingen, Brückstraße.

Der Fete voran geht um 16.30 Uhr die eröffnung der Kirmes. Für Kinder gibt es Freifahrten nach dem System: einmal zahlen, zweimal fahren. Anschließend ist Fassanstich.