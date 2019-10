Ratingen : Freie Plätze fürs Herbstkarussell

Ratingen In der ersten Herbstferienwoche vom 14. bis 18. Oktober bietet das Ratinger Jugendamt wieder das beliebte „Herbstkarussell“ für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren an.

(RP) Kinder und Eltern aufgepasst: In der ersten Herbstferienwoche vom 14. bis 18. Oktober bietet das Ratinger Jugendamt wieder das beliebte „Herbstkarussell“ für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren an. Da noch einige wenige Restplätze frei sind, werden noch Anmeldungen entgegengenommen.

Für unternehmungslustige Jungen und Mädchen bietet diese Ferienaktion das richtige Programm. Neben sportlichen Aktivitäten wie Schwimmen, Klettern und Bowlen gibt es aber auch kreative Angebote. Wer dabei sein möchte, muss allerdings ein verkehrstüchtiges Fahrrad mitbringen. Denn wenn sich die Gruppen morgens um 8.45 Uhr am städtischen Jugendhaus am Stadionring 9 versammelt haben, starten von dort aus alle gemeinsam mit ihren Fahrrädern zu den einzelnen Ausflugszielen. Gegen 16.30 Uhr treffen die Gruppen wieder im Jugendhaus ein. Für das leibliche Wohl ist natürlich tagsüber auch gesorgt. So es gibt warme Mittagsmahlzeiten und bei Tagesausflügen Lunchpakete.