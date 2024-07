Frauen im Kreis Mettmann netzwerken Frauen sorgen für frischen Wind in Unternehmen

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf und Kreis Mettmann und die IHK Düsseldorf laden zum 12. Frauen-Wirtschaftsforum – women2BUSINESS – am 3. September von 9 bis 13 Uhr ein. Unter dem Motto „Weiblicher, vielfältiger, zukunftsfähiger – frischer Wind für die Wirtschaft“ liegt der Fokus auf menschlicher Vielfalt in der Arbeitswelt sowie die damit verbundenen Chancen. „Unternehmen profitieren von Vielfalt. Und so wollen wir wissen, welche unter-schiedlichen Zielgruppen Unternehmen bei ihrer Suche nach gut ausgebildeten Fachkräften ins Auge fassen könnten – und was dies eigentlich so schwierig macht. Denn das Potenzial ist da!“, sagt Johanna Torkuhl, Leiterin des Kompetenzzentrums.