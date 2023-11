Polizei sucht Zeugen 75-Jährige in Bankfiliale ausgeraubt

Um circa 16.20 Uhr betrat ein Mann die Bankfiliale an der Westtangente und stellte sich hinter eine 75 Jahre alte Ratingerin, die an einem Geldautomaten Bargeld abhob. Als sie fertig war und ihr Portemonnaie einpacken wollte, ergriff der Mann es unvermittelt und riss an der Geldbörse bis die Seniorin davon ablassen musste. Anschließend rannte der Unbekannte mit der Tatbeute laut Zeugenaussagen zu einem weißen Chevrolet Spark mit Mettmanner Kennung, der wenige hundert Meter entfernt von der Bankfiliale positioniert war, mit dem er sich umgehend von der Westtangente in unbekannte Richtung entfernte.