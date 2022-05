Unfall in Ratingen : Frau auf Segway prallt gegen Zug - schwer verletzt

Ratingen Die 40-Jährige übersah am Dienstagnachmittag auf einem unbeschrankten Bahnübergang einen Zug. Sie prallte gegen die Bahn. Durch den Aufprall wurde sie zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Eine Frau auf einem Segway ist in Ratingen gegen eine Eisenbahn gestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die 40-Jährige übersah am Dienstagnachmittag auf einem unbeschrankten Bahnübergang einen von links kommenden Zug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie stürzte durch den Aufprall zu Boden und wurde schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.