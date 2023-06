Wettbewerb wird neu ausgeschrieben Neuer Anlauf für Umweltbildungszentrum

„Die Fraktionen der CDU, Bündnis 90/ Die Grünen, Bürger Union, SPD, FDP und Die Partei sprechen sich geschlossen für die Neuausschreibung des Projekts Freizeitgelände Blauer See mit Umweltbildungszentrum und Gastronomie aus“, teilen sie in einer gemeinsamen Stellungnahme mit und unterstreichen, der Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses am 27. April, das 2022 ausgeschriebene Vergabeverfahren aufzuheben, habe ausschließlich vergaberechtliche Gründe gehabt.