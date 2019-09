Einkaufen : Grüne: „Leerstand ist ansteckend“

Ratingen Fraktion fordert ein Konzept für die Innenstadt. BU kritisiert CDU: Gespräche mit Wallpassage-Eigentümer liefen.

Um die Zukunft der Wallpassage ist ein politischer Streit entbrannt. Wie berichtet, gibt zunehmender Leerstand in dem Gebäude Anlass zur Sorge – zumal nebenan mit den Wallhöfen ein weiteres Wohn- und Geschäftszentrum geplant ist. Rainer Voigt, Fraktionschef der Bürger-Union (BU), warf jetzt der CDU „Augenwischerei“ vor. Sie hatte von der Stadtverwaltung unter anderem Gespräche mit dem neuen Eigentümer gefordert. „Das ist ein reiner Schaufensterantrag“, schimpfte Voigt. Denn die Stadtverwaltung sei längst mit im Boot. So hätten bereits Gespräche zwischen Wirtschaftsförderung und Ratingen Stadtmarketing stattgefunden. Voigt wundert sich, dass der CDU das nicht bekannt sei.

Unter anderem wolle der Eigentümer – auch mit Mitteln des INTEK-Programms – die Fassade herrichten, berichtet Voigt. Er vermutet Stimmungsmache vor der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses Mitte am Donnerstag, 12. September. Man könne das zwar als die „üblichen politischen Spielchen“ bewerten, doch gehe es hier um die Sache, und da müsse man den Bürgern keinen Sand in die Augen streuen.

Sitzung Über das Thema Leerstand in der Wallpassage wird im Bezirksausschuss Mitte am Donnerstag, 12. September, 17, Feuer- und Rettungswache, Voisweg, diskutiert.

Inzwischen haben sich auch die Grünen mit einem etwas weiteren Blick in Sachen Leerstand zu Wort gemeldet: Deren Fraktion will die Verwaltung beauftragen, in Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern ein Konzept zur aktiven Bekämpfung des Ladenleerstands in der Stadt zu erstellen. Damit sollen Immobilieneigentümer und Makler angesprochen werden, Maßnahmen zur kurzfristigen Zwischennutzung beispielsweise als Pop-up-Stores zu ergreifen. Das Angebot von Staffelmieten könnte ebenfalls dazu gehören.