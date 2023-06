Stadt installiert Fotovoltaikanlage Sonnenenergie fürs technische Rathaus

(RP) Auf dem Dach des technischen Rathauses am Stadionring 17 errichtet die Stadt Ratingen eine Fotovoltaikanlage. Die Installations- und Montagearbeiten haben in dieser Woche begonnen. Voraussichtlich Ende Juni wird die Anlage in Betrieb gehen und dann rund ein Drittel des Strombedarfs im technischen Rathaus über Sonnenenergie decken.