Kunst in Ratingen Neue Ausstellung belebt leeres Ladenlokal

Das Spiel der Kontraste ist für Gaby Hermann das Wichtigste beim Malprozess. Dass hell-dunkel, der Komplementärkontrast unterstreicht die gestalterische Dynamik ihrer Bilder. Sie studierte an der Hochschule der Künste in Berlin. Auslandaufenthalte in Thailand und der USA haben Gaby Hermann in ihrer künstlerischen Ausdrucksweise stark beeinflusst. Sie ist Mitglied im Künstlerbund Südsauerland und im Kunstverein Ratingen.