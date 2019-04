Heimatbilder : 360-Grad-Tour durch unsere Denkmäler

Reinhard Burg mit Spezialkamera und einem Rheinturm-Panorama im Hintergrund, das noch aus analogen Zeiten stammt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Profi-Fotograf Reinhard Burg hat die Wasserburg Haus zum Haus mit einer 360-Grad-Kamera besucht: Die Bilder können im Internet bestaunt werden. Auch im Dicken Turm war er unterwegs.

Manche erinnern sich noch an jene Schmalfilm-Abende, bei denen die wehrlosen Zuschauer endlose Schwenks ausgesetzt waren. Heute ist die Videoausbeute von Amateuren auch nicht besser, aber man kann sie wegklicken. Oder ganz neue Wege gehen: Zum Beispiel mit einem 360-Grad-Panoramavideo oder -foto. Ein Klick, alles drauf. Zu bestaunen per PC, Smartphone oder 3D-Brille. Ähnlich wie bei Google-Streetview kann man sich „interaktiv“ durchs Bild klicken. Einer, der die Möglichkeiten dieser faszinierenden Technik schon früh erkannt hat, ist der Ratinger Fotograf Reinhard Burg.

Der Werbefotograf, der sein Handwerk „von der Pike auf“ erlernt hat, beschäftigte sich schon zu analogen Zeiten mit Panoramafotografie. In seinem Büro erstrecken sich über 4,5 Meter zwei Panoramen vom Rheinturm. An ihnen erfreute sich einst auch Ministerpräsident Wolfgang Clement. Denn sie waren etwas Besonderes: Als Einzelaufnahmen auf analogen Farbnegativfilm gebannt, gescannt und am PC mühsam zusammengesetzt. „Aus jedem dritten Fenster habe ich mit meiner Nikon fotografiert, machte also 24 Einzelaufnahmen.“ Nach dem Zusammensetzen ergab sich Meterware, die nur in Speziallabors überhaupt zu Papier gebracht werden konnten. Burg schwört auf ein Düsseldorfer Labor, auf das sich auch der weltbekannte Fotograf Andreas Gursky verlasse.

Luftbild von der Wasserburg Haus zum Haus. Die weißen runden Kreise sind interaktive Hotspots, um weitere Panoramen aufzurufen – das funktioniert aber nur digital. Foto: RP/Reinhard Burg

Info Hier geht’s zu den Panoramen Die Wasserburg findet man unter https://ogulo.de/13036/Wasserburg. Der Dicke Turm kann unter https://ogulo.de/13036/K4k8k4I0 „besichtigt“ werden. Die Jonges haben den Rundgang unter www.ratinger-jonges.de verlinkt. Unsere eigenen Bilder vom Kornsturm sowie weitere Panoramen vom Marktplatz und vom Rathaus-Abriss findet man unter www.theta360.com/users/139117. Infos: www.rp-online/ratingen.

Was früher nervige Handarbeit war und doch nur einen Ausschnitt der Umgebung zeigte, erledigt für Burg eine Zigarettenschachtel große Spezial-Kamera auf einem Einbein-Stativ. Zwei Linsen nehmen jeweils kreisrunde Bilder im 220-Grad-Winkel auf. Die Elektronik setzt daraus ein Kugelpanoramabild zusammen und rechnet sich selbst heraus.

Ratingens schönstes Denkmal aus der Weitwinkelperspektive. Hier zu sehen ist ein Ausschnitt, das Original ist kreisrund und hat alles drauf, vom Himmel bis zum Boden. Foto: RP/Reinhard Burg

Diese Fotos können auf dem Smartphone, auf dem PC oder mittels einer Virtuel-Reality-Brille (VR) betrachtet werden. Per Wisch oder Kopfbewegung kann man sich „im Bild bewegen“, ja sogar interessante Einzelheiten näher betrachten.

Ausschnitt aus einem 360-Grad-Foto vom Kellergeschoss des Kornsturms. Foto: RP/Joachim Preuss

Wer sich Burgs neueste 360-Grad-Fotos von der Wasserburg anschaut, kann sogar noch mehr: Ähnlich wie bei Google Streetview hat er auf dem Burggelände kleine runde Kreise, sogenannte Hotspots, platziert: Wer drauf klickt, gelangt zum nächsten Aufnahmeort, ein virtueller Rundgang also. Sie sind auch auf einer Luftbildaufnahme kenntlich gemacht. Dafür startete Burg eine Drohne. Burgherrin Dr. Christa Lambart soll sich nach anfänglicher Skepsis doch ganz erbaut gezeigt haben.

Schon vor einigen Jahren hat Burg, der zuletzt über die Architekturfotografie in die Immobilienbranche gelangte und „tiefenentspannt“ nun seine Rente genießt, die Jonges im Dicken Turm besucht. Das historische Gebäude ist die Spezialdisziplin solcher Kameras: Klein, eng, rund – das schafft kein normales Weitwinkelobjektiv, es bleibt bei eng begrenzten Bildausschnitten, die nur selten die Räumlichkeit „rüberbringen“.

Im Dicken Turm stellte Burg sein Einbahnstativ mit der Kamera in allen Etagen auf. So kann man sich nun jederzeit im Turm umsehen, ohne den Schlüssel zu besitzen. Bedient wird die Minikamera via Wlan vom Handy oder Tablet. Per Wisch und Klick kann man das Bild kontrollieren, die Belichtung einstellen und auslösen.

Man selbst sollte sich in einen Nebenraum begeben oder hinter einem Möbelstück in Deckung gehen: Es ist wirklich alles drauf. Den kleinen Punkt vom Stativ bereinigt die Fotosoftware.

Die kann übrigens aus den Rohdaten noch mehr machen als nur ein simples Panoramabild: Per Wisch und Verzerrung erzeugt man ungewöhnliche Ausschnitte, kugelförmig oder auch klassisch gestreckt. So kann man beispielsweise eine Person oder Gegenstand in der Vordergrund rücken und den Rest als kleine Scheibe darstellen. Die Erde ist eben rund und klein, und der Effekt heißt daher „Little Planet“. Das Ganze lässt sich auch automatisch animieren und als Video für diverse Plattformen ausspielen – wenn man sich nicht ohnehin für ein Filmchen entschieden hat.

Die Fotos hat Burg den Jonges für deren Website zur Verfügung gestellt, sie sind dort direkt verlinkt.