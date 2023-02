Fotoausstellung in der Kirche Starke Frauen in Bild und Interview

Engagement, besonders wenn es in unterstützenden Bereichen stattfindet, wird bei Frauen eher als selbstverständlich empfunden als bei Männern. Und es sind mehr Frauen, die sich in diesem Bereich engagieren. Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2020 mit den Zahlen von 2019 gab es in der Evangelischen Kirche in Deutschland mehr als doppelt so viele ehrenamtlich tätige Frauen als Männer im kirchlichen Bereich. (In den Angaben werden Menschen diversen Geschlechts nicht angegeben, da die Zahl zu gering ist und aus Datenschutzgründen nicht genannt werden durfte.) Infos hierzu sind auf der Website der EKD zu finden: https://www.ekd.de/statistik-haupt-und-ehrenamt-44292.htm