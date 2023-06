Festival-Zeit „Groovig und fast immer tanzbar“

Noch steht das Gras kniehoch und saftig grün rund um das eisenzeitliche Gehöft am Grünen See und Vogelgezwitscher ist das einzige Geräusch, das über die Wiesen schallt. Das sieht in wenigen Tagen ganz anders aus, wenn das Folkerdey-Festival zu einer musikalischen Weltreise einlädt.