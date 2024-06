Folkerdey-Festival Musikbegeisterte feiern einen besonderen Tag

Neben der Musik ist für viele Besucher aber auch die naturnahe Kulisse des Veranstaltungsortes reizvoll. Die die Komplettierung des Angebots durch eine Kinderspielecke, die Versorgung mit Essen und Trinken und die Ungezwungenheit mit der das Ganze zusammengefügt ist, lassen keinen Zweifel an der Passion aller Mitwirkenden der Veranstaltung zu. Schon der Weg zum Festivalgelände, am Grünen See vorbei durch die großzügige Grünanlage, lässt die Sorgen des Alltags abstreifen und so ist ist es wie ein kleiner Urlaub vom Alltag der die Menschen aller Altersklassen harmonisch verbindet.