Musik satt am Grünen See „Die Atmosphäre ist einzigartig“

Termin Die 18. Auflage des Folkerdey-Festivals startet am Samstag, 8. Juni, ab 14 Uhr (Ende gegen 0 Uhr) auf dem Gelände am Eisenzeitlichen Gehöft am Grünen See.

Tickets Tickets gibt es nur über neanderticket.de. Am einfachsten als Online-Ticket, oder auf Papier an über 50 Verkaufsstellen in der Region; beispielsweise beim Reisebüro Tonnaer in Ratingen. Es gibt keinen Ticketverkauf mehr auf dem Festivalgelände. Der Eintritt beträgt 15 Euro bis zum 31. Mai und 20 Euro ab dem 1. Juni. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Neu: Ein Sozialticket für erst 13 später 15 Euro für Schüler, Studenten, Azubis, BufDis, Rentner und Schwerbe-hinderte ab GDB 50 Prozent.