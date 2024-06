Förderverein Museum Cromford auf Tour Einblick in die Welt der Baumaschinen

Seit mehr als 40 Jahren gehört die Verotool Technik zu den großen Verschleißteil-Lieferanten für Erdbewegung, Abbruch, Recycling und Gewinnung und bietet eine Vielzahl an Produkten an, die zur Ausrüstung und zum Verschleißschutz von Anbaugeräten, Maschinen und Anlagen benötigt werden. Verotool wird mit qualitativ hochwertigen Produkten, einem großen Lagerbestand und verlässlichen Lieferzeiten in Verbindung gebracht.