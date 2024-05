So kommt der Strom vom Balkon Kreis Mettmann legt Förderprogramm auf

Unter Stecker-Photovoltaik-Anlagen, auch bekannt als „Balkonkraftwerke“, versteht man ein oder mehrere Solarmodule, die am Balkongeländer, an der Hausfassade, auf einem Flachdach oder im Garten installiert werden können. Über einen Wechselrichter sind sie auf maximal 800 Watt Leistung begrenzt. Der erzeugte Strom wird über eine Steckdose in das Hausnetz eingespeist. Dr. Sebastian Kock, Leiter der Stabsstelle Klimaschutz beim Kreis Mettmann: „Wir wollen, dass auch bei Mehrfamilienhäusern Solarstrom erzeugt wird und vor allem Mieter davon profitieren können. Mit den Stecker-PV-Anlagen können viele ihre Stromrechnung reduzieren, in dem ein Teil des Stroms selbst erzeugt wird.“