Muisk : Flötenensemble spielt in der Waldkirche

(RP) In der Waldkirche gibt es am Sonntag, 18. Mai, 17 Uhr, ein Sonderkonzert mit dem achtköpfigen Flötenensemble Linnep. Alle Flötisten sind Laien aus der Region, sie spielen dieses Konzert ohne Honorar, um die Kirchenmusik in der Waldkirche zu unterstützen. Die Kirchenmusikerin Margarete Vogelbusch, die seit Januar ihren Dienst in der Waldkirche Linnep tut, bereichert das Programm mit der Orgel. Unter dem Titel „An hellen Tagen“ gibt es sowohl Originalmusik für Blockflöten zu hören als auch Arrangements anderer Stücke. Das Konzert findet am Sonntag, den 19. Mai 2019 um 17 Uhr in der Evangelischen Waldkirche zu Linnep (Linneper Weg 122, Breitscheid) statt. Der Eintritt ist frei.