Zusammenarbeit bei der Nachsorge : Fliedner und St. Marien unterzeichnen Kooperationsvertrag

Ratingen Fachkundige Pflege entlastet Angehörige bei der Patientenbetreuung, die nach Operationen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das Angebot ist kostenfrei.

„Das wird ein großer Gewinn für unsere Patienten und vor allem die Angehörigen“, ist sich Elke Baarspul aus dem Sankt Marien Krankenhaussozialdienst sicher. In den zurückliegenden Wochen habe man vor allem an Prozessen und Absprachen gefeilt, damit zum Start im September alles glatt läuft. Bedeutet im Klartext, das Team der jeweiligen Station informiert den hausinternen Sozialdienst über Neuaufnahmen, Elke Baarspul oder ihre Kollegin Claudia Sehl suchen die Angehörigen noch im Krankenhaus auf und informieren in einem Erstgespräch über die möglichen Hilfen durch die Familiale Pflege.