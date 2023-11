Fliedner-Stiftung Fliegender Ausbildungsstart zur Pflegefachkraft

Mit der generalisierten Pflegeausbildung ist zudem ein Weg geschaffen worden, der jungen Menschen auch über die Ausbildung hinaus viele Türen offenhält. „Nach der Ausbildung kann in allen Sparten der Pflege oder deren Verwaltungsstrukturen gearbeitet werden.“ Darüber hinaus stehen viele berufliche Perspektiven von Teamleitungen über Spezialisierungen bis hin zu Einrichtungsleitungen offen – zwischen Büro und Station oder Krankenhaus und Pflegeeinrichtung, mobil oder stationär. „Kaum ein Beruf ist so vielfältig.“ Fliedner bietet seinen schulischen Teil zum Gelingen in den hochmodernen Räumlichkeiten der Parkstadt Mülheim an. „Ein Campus mit hoher Attraktivität, sowohl von der parkähnlichen Lage als auch von den ansässigen Firmen.“ Zudem gibt es für die Auszubildenden eine Fülle an Vorteilen. „Für Fliednerauszubildende sind es 31 Tage Urlaub, eine eigene Einkaufsplattform für Events über Reisen bis Technik und ganz allgemein natürlich das hohe Ausbildungsgehalt von über 1.300 Euro für alle im ersten Lehrjahr.“