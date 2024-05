Neue Chefärztin Spezialisiert auf Doppeldiagnosen

Anne-Kathrin de Vries wohnt in Essen und hat im Rahmen ihrer Facharztausbildung an verschiedenen Kliniken in Bayern wichtige berufliche Erfahrungen gemacht. In den Kliniken der evangelischen Stiftung Tannenhof in Remscheid konnte sie als Oberärztin Erfahrungen sowohl in der tagesklinischen als auch stationären Behandlung von psychisch kranken Menschen sammeln. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Behandlung von Patienten mit sogenannten „Doppeldiagnosen“, also von Patienen mit einer Suchterkrankung und einer Komorbid bestehenden allgemeinpsychiatrischen Erkrankung.