Schule und Sport BU: Auch der Sport braucht seine Flächen

Das Thema birgt durchaus planerisches Konfliktpotenzial – so sieht es jedenfalls die Fraktion der Bürger Union (BU), die den in der Ratssitzung einstimmig befürworteten Auftrag an die Verwaltung begrüßt. So soll geprüft werden, ob ein mittelfristig zu planender Neubau der Lintorfer Heinrich-Schmitz-Schule an der Brandsheide, unmittelbar östlich der Sporthallen des Schulzentrums, realisiert werden kann. Sollte der Neubau dort entstehen, hätte dies laut BU gleich mehrere Vorteile, denn Sporthallen und auch Parkplätze wären vorhanden, das erschlossene Gelände befindet sich im Eigentum der Stadt Ratingen.