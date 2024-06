Endress und Hauser spendet 9000 Euro Kaffeetrinken für einen guten Zweck

Der Geschäftsführer von Endress und Hauser Deutschland, Oliver K. Stöckl, hat die gespendete Summe auf 9000 Euro aufgerundet. Die erzielten Einnahmen werden einem guten Zweck gespendet, wobei die Mitarbeiter entscheiden, wohin die Erlöse gehen: In diesem Jahr hat sich die Belegschaft dafür entschieden, die Summe per Abstimmung aufzuteilen: Die größte Spendensumme in Höhe von 4140 Euro geht dabei an das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf, ein Haus für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund einer lebensverkürzenden Erkrankung oder einer schweren Behinderung nur eine eingeschränkte Lebenserwartung haben. Es bietet den Betroffenen einen Ort, an dem das Leben und die Lebensfreude im Mittelpunkt stehen.