Letzte Chance Ausstellung im Kunstbüdchen geht zu Ende

Täglich von 6.30 bis 8.30 Uhr und 17 bis 23 Uhr sind all die zu sehen, zu deren Gruppe man selbst gehört, möchte man die Ausstellungen im Büdchen anschauen. Die Videoinstallation von Gudrun Teich schiebt sich nun also genau an diesem Punkt als zusätzliche Ebene zwischen die Schauenden und das vermeintliche Kunstwerk im Inneren, verschmilzt zu einer Einheit mit ihm und spiegelt die Gruppe der Betrachtenden: Wie verhalten sich die Gäste des Büdchens, die Passanten? Sind sie interessiert, sind sie neugierig, sind sie geduldig oder drängeln sie und sind gar rücksichtslose Gaffer? Erwarten sie eine Sensation, die man nicht verpassen darf?