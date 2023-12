Ratinger Orgelwelten Neuland-Finale erklingt in St. Peter und Paul

Thomas Lacôte, Nachfolger Olivier Messiaens sowohl an der Pariser Kirche Trinité als auch als Professor für Analyse am Conservatoire supérieure, war so begeistert von den „fludien“ Klangszenarien, die man an der netzwerkgesteuerte Orgelanlage von Haupt- und Chororgel unter dem gotischen Gewölbe von St. Peter und Paul schaffen kann, dass er im Frühjahr 2024 in Ratingen eine CD produzieren wird: erster Teil an der Cavaillé-Coll Orgel der Pariser Trinité, zweiter Teil an der fluiden Orgel aus der Kevelaerer Traditions-Werkstatt Seifert.