Schmunzeln, nachdenken, lauschen Kino präsentiert besondere Filme

Eine Woche später, am Montag, 5. August um 20 Uhr und am Mittwoch, 7. August, um 17.30 Uhr steht „Daddio – eine Nacht in New York“ auf dem Programm. Eine Frau steigt am Flughafen von New York in ein Taxi. Ziel: ihre Wohnung in der Stadt. Nach und nach kommen sie und der Fahrer ins Gespräch. Doch sie ist immer wieder abgelenkt von Textnachrichten, die sie von einem Mann erhält. Und der ist verheiratet. Langsam öffnet sie sich, erzählt dem Fahrer ihre unglücklichen Lebensentscheidungen, die dazu führten, dass sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann hat. Das führt dazu, dass auch er immer mehr Einblick in sein Innenleben gibt.