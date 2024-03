Wochen gegen Rassismus Film über den alltäglichen Rassismus

Der Film erzählt die Geschichte von Ruben. Er ist gerade 18 Jahre alt und mit der Schule fertig. Zeit, sich zu fragen, wer er sein will, wer er sein kann und was das mit dem Rassismus zu tun hat, den er erlebt. Und während Rechtsextreme in Chemnitz und damit nicht weit von ihm Hetzjagden veranstalten und während er nach einem Ort sucht, an dem er sich selbst definieren darf, findet Ruben sich an unterschiedlichen Küchentischen mit Expertinnen und Experten und anderen Betroffenen wieder. Erzählt werden Geschichten über Männlichkeiten, Veränderungen, Widerstand und Sehnsüchte.