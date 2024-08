Brand im Gewerbegebiet Feuerwehr weiterhin mit Löscharbeiten beschäftigt

Der Großbrand in dem Ratinger Gewerbegebiet unterhalb der Süd-Dakota-Brücke hielt die Feuerwehr Ratingen weiterhin auf Trab. In den Abendstunden am Mittwoch war die Feuerwehr Ratingen auch weiterhin mit Löscharbeiten beschäftigt. Mit den fortschreitenden Arbeiten ließ auch die Rauchwolke merkbar nach.