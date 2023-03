Zahlreiche Alarmierungen Feuerwehr am Dienstag im Dauereinsatz

Es begann für die Feuerwehr Ratingen am frühen Morgen um 7 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Öl-Klein“ zu der ersten von insgesamt neun Ölspuren. Auf der Sandstraße war ein Hydraulikschlauch an einem städtischen Fahrzeug geplatzt. Hier wurde die Straße für rund zwei Stunden in beiden Richtungen gesperrt. Eine Fachfirma wurde beauftragt, die Straße zu reinigen. Weitere Ölspuren wurden im Laufe des Tages auf der Brachter Straße, Freiligrathring, Speestraße, Feldstraße, Hauserring, Düsseldorferstraße, Spiegelsackfabrik, Talstraße sowie auf dem Bleicherhof beseitigt.