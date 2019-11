Blaulicht : Wehr löscht Küchenbrand

Über die Drehleiter gelangten die Feuerwehrleute ins zweite Obergeschoss eines Hauses an der Düsseldorfer Straße. Foto: RP/Feuerwehr Ratingen

Ratingen Zahlreiche Einsätze für Rettungsdienst und Feuerwehr.

(RP) Einen einsatzreichen Start ins Wochenende hatte die Feuerwehr Ratingen. Bereits im Laufe der Nacht waren vor 7 Uhr fünf Rettungsdiensteinsätze und ein Einsatz für den Feuerschutz zu verzeichnen. Auch am Tag war es sehr unruhig auf den Wachen des Rettungsdienstes der Städte Ratingen / Heiligenhaus. Insgesamt wurden in der Zeit zwischen 7 Uhr und 18 Uhr 35 Rettungsdienst- und Notarzteinsätze sowie Krankentransporte durchgeführt.

Derweil wurden auch die restlichen Kollegen in Atem gehalten. Gegen 9:30 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in Lintorf gemeldet. Nur knappe 15 Minuten später wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzug Breitscheid der Freiwilligen Feuerwehr auf die Ruhrtalbrücke zu einem Notfall alarmiert. Doch der entpuppte sich als eine einfache Panne an einem Motorrad, der Fahrer war wohlauf.