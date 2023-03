Brennende Paletten Feuer in Ratinger Gewerbebetrieb

Nach Angaben der Feuerwehr Ratingen brannte es in einer Halle an der Gothaer Straße, in der Lebensmittel gelagert werden. Personen befanden sich demnach nicht in dem Gebäude. Die Feuerwehr entdeckte zwei brennende Paletten, brachte sie nach draußen und löschte sie. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.