Feuerwehr Ratingen Feuerwehr feiert Familienfest

Wenige Wochen zuvor fanden rund 600 Besucher den Weg in die Wache am Voisweg und feierten Seite an Seite mit den Einsatzkräften bei Klängen der bekannten Coverband Radspitz ausgelassen bis in den frühen Morgen. Radspitz ist der Ratinger Wehr eng verbunden, sie hatten unter anderem auch zur Eröffnung der Hauptfeuer- und Rettungswache gespielt.