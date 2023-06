Breitscheit feiert Feuerwehr Breitscheid feiert mit Bürgern Blaulichtfest

() Zum ersten Mal nach der Pandemie konnte die Feuerwehr Breitscheid wieder zum Fest an den Mintarder Weg einladen. Gleich drei Tage lang durften die Besucher die Fahrzeuge unter die Lupe nehmen, sich ein Bild von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Blaulichtfamilie machen (auch Technisches Hilfswerk, Polizei, Notfallseelsorge und Rotes Kreuz waren vor Ort) oder auch mal selbst Hand anlegen. Seit vielen Jahren besonders beliebt bei den Besuchern ist die Blaulichtparty am Samstagabend, bei der der gesamte Stadtteil zwanglos miteinander feiern kann. So auch diesmal. Drei Tage, die die Breitscheider gerne zum geselligen Beisammensein nutzten.