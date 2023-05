Unfall auf der A 3 Fahrerin prallt auf Autobahn 3 in Leitplanke

() Die Feuerwehr Ratingen rückte am Freitagabend gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 aus. Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine Fahrerin mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Köln von der Fahrbahn ab und prallte in der Abfahrt Mettmann vor eine Fahrbahnbegrenzung. Die Fahrzeugführerin war nach dem Unfall im Auto eingeklemmt. Die ersten Erkundungen an der Einsatzstelle ergaben, dass kein schweres Gerät zur Befreiung der Person eingesetzt werden musste. Nach einer patientenorientierten Rettung mit einem Spineboard über den Kofferraum konnte die Fahrerin dem Rettungsdienst übergeben werden. Anschließend wurde die verletzte Fahrerin im Rettungswagen unter Begleitung des Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau hatte Glück im Unglück, da der Anprallschutz der Leitplanke eine dämpfende Wirkung entfalten konnte. Die Feuerwehr streute Betriebsstoffe ab und nahm das Bindemittel auf.