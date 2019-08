Brand verwüstet Ausflugslokal : Feuer im Lindenhof: Qualm bis in den Duisburger Süden

Lintorf/SÜDEN Eines der ältesten Ausflugslokale in Lintorf unweit der Stadtgrenze zu Duisburg wird am Freitag durch einen Brand schwer beschädigt.

Schon auf der Anfahrt zum Einsatzort an der Duisburger Straße schwante den Feuerwehrleuten nichts Gutes: Dichte Rauchwolken, die auch im Duisburger Süden zu sehen waren, wiesen den Weg zum Ausflugslokal Lindenhof. Aus noch unbekannter Ursache war am Freitagmorgen, gegen 11 Uhr, im Dachstuhl des Gebäudes ein Brand ausgebrochen.

Dietmar Falhs, Archivar der Lintorfer Heimatfreunde, hat dazu Infos aus der Jahreszeitschrift „Quecke“ aus dem Jahr 1952 gefunden. Dort stand zu lesen: „Die älteste Büscher Wirtschaft war wohl am Winkelshäuschen. Am Winkels- oder Winkeshäuschen wohnten nach dem Güterauszug der Gemeinde Lintorf von 1826 ein Johann Neumann und eine Ww. Heinr Dohrenbusch. Ob zu diesem Zeitpunkt bereits am Winkelshäuschen eine Wirtschaft war, ist nicht festzustellen. Der erste uns bekannte Inhaber einer Gaststätte war Wilhelm Großhanten (um die Jahrhundertwende). Nach dessen Tod ruhte die Konzession. Diese wurde später dem Matthias Molitor übertragen, und zwar für sein Lokal, das etwas südlicher lag und heute den Namen ,Zu den Linden’ trägt. Die Nichte heiratete einen Wilhelm Becker, der heute Inhaber des fast an der Lintorf-Duisburger Grenze gelegenen Restaurants ist.“