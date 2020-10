Schnelle Festnahme in Ratingen : Mann geht mit Axt auf Bekannten los

Die Polizei traf den Mann in seiner Wohnung an. Jetzt wird unter anderem seine Schuldfähigkeit überprüft. Foto: dpa/Carsten Rehder

Tiefenbroich Ein 36-jähriger Ratinger hat am Mittwoch versucht, einen 31-Jährigen an der Harkortstraße mit einer Axt zu verletzen. Er wurde kurz darauf in seiner Tiefenbroicher Wohnung festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei rekonstruiert das Geschehen in Tiefenbroich so: Gegen 16.25 Uhr traf ein 31-Jähriger in einem Schnellimbiss an der Harkortstraße einen ihn persönlich bekannten 36-jährigen Ratinger. Es kam unmittelbar zu einem Streit, der sich im weiteren Verlauf vor dem Schnellimbiss fortsetzte. Plötzlich zog der 36-Jährige eine etwa 30 Zentimeter große Axt hervor und schlug in Richtung Oberkörper des 31-Jährigen aus. Mit einem Sprung zur Seite konnte der Angegriffene verhindern, getroffen zu werden. Der Angreifer ließ von seinem potentiellen Opfer ab und machte sich davon, während der 31-Jährige die Polizei informierte.

Noch im Laufe des Abends konnte der Beschuldigte zweifelsfrei identifiziert und an seiner Ratinger Wohnanschrift festgenommen werden. Hier stellten die Beamten fest, dass auch die Wohnung sowie weiteres Mobiliar in dem Mehrparteienhaus beschädigt worden waren – augenscheinlich auch durch Axtschläge.

Die Polizei leitete zwei Strafverfahren, wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Sachbeschädigung, gegen den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen 36-Jährigen ein.