Ratingen: Junge Pianisten für Wettbewerb gesucht

Ratingen Die Stadt Ratingen schreibt erneut den Trimborn-Förderpreis für NRW aus.

Bis zum 5. Juni können sich junge Musikerinnen und Musiker zwischen zwölf und 21 Jahren mit Stammwohnsitz in NRW für die Endausscheidung bewerben. Die verwendeten Instrumente des Förderpreises wechseln jährlich zwischen Violine und Klavier.

Dieses Jahr ist wieder das Klavier an der Reihe. Die Förderpreise sind mit insgesamt 6000 Euro für die drei Bestplatzierten dotiert. Die Teilnehmer der Endausscheidung dürfen am Stichtag, 5. Juni, weder professionelle Musiker sein noch sich in musikalischer Berufsbildung im Sinne eines Hochschulstudiums befinden. Für die Anmeldung zum Wettbewerb müssen ein tabellarischer Lebenslauf sowie die Programme der beiden Wettbewerbsrunden beim Kulturamt der Stadt Ratingen eingereicht werden. Außerdem muss eine CD/DVD für die erste Wettbewerbsrunde beigelegt werden, die mindestens ein virtuoses und ein langsames Werk aus verschiedenen Stilepochen enthält.