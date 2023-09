Weltkindertag in Ratingen “Lass deine Wünsche fliegen“

() Jedes Jahr am 20. September wird deutschlandweit der Welt­kin­der­tag begangen. Passend zum Ratinger Motto „Lass deine Wünsche fliegen“ flatterten am Mittwoch auf dem „Drachenspielplatz“ hinter dem Rathaus viele bunte Drachen im Wind. Kinder aus Ratinger Kitas, Schulen und Jugendzentren präsentierten ihre bunt gestalteten Drachen zum Thema Kinderrechte und überreichten einige der farbenfrohen Kunstwerke an Bürgermeister Klaus Pesch. „Wir alle können etwas dafür tun, dass die Rechte der Kinder nicht nur geachtet, sondern auch umgesetzt werden“, so Pesch. Anschließende ließ er stellvertretend für die Kinderrechte mehrere bunte Ballons in den Himmel steigen.