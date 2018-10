Ratingen feiert 60 Jahre Städtepartnerschaft.

Ratingen Mit einem Festakt wird die Partnerschaft zwischen Ratingen und Maubeuge gefeiert.

(RP) Im September dieses Jahres wurde das 60-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Ratingen und Maubeuge in Frankreich gefeiert. Hierzu war Bürgermeister Klaus Pesch mit einer kleinen Delegation in das Nachbarland gereist. Nun erfolgt der Gegenbesuch einer französischer Delegation mit Bürgermeister Arnaud Decagny an der Spitze in Ratingen.