Ratingen : FDP wählt Alexander Steffen an die Spitze

Ratingen In seiner Antrittsrede betont er die Notwendigkeit eines „generationenübergreifenden Miteinanders“. Insgesamt waren fünf Vorstandsposten auf dem außerordentlichen Parteitag nachzuwählen.

In seiner Rede versprach der 27-jährige Ratinger seine Partei weiter zu modernisieren, aber dabei nicht die ältere Generation zu vernachlässigen: „Bei uns gibt es kein jung oder alt, sondern ein generationenübergreifendes Miteinander. Uns Liberale zeichnet ohnehin aus, dass wir Menschen nicht in Schubladen einordnen. Wichtig ist nicht, wo jemand herkommt, sondern wo jemand hinmöchte.“ Steffen warb in seiner Rede außerdem für einen selbstbewussten Wahlkampf der FDP Ratingen. So solle man sich nicht vom Bundestrend herunterziehen lassen: „Vor Ort haben wir es selbst in der Hand. Wir wollen konsequent in unsere Schulen investieren, keine flächendeckende 30er-Zone und haben Visionen für unsere Heimatstadt – damit können und werden wir punkten.“ Steffen wurde anschließend mit rund 80 Prozent gewählt.